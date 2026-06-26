26 de junho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Morre advogado que concordou com condenação do próprio cliente

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/G1
Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital, o corpo foi localizado num imóvel do bairro Itacorubi após moradores relatarem cheiro forte no local.
Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital, o corpo foi localizado num imóvel do bairro Itacorubi após moradores relatarem cheiro forte no local.

O advogado Rodrigo Pantaleão, que ganhou repercussão nacional após concordar com a condenação do próprio cliente durante uma audiência judicial, foi encontrado morto nessa quinta-feira (25), em Florianópolis. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. As informações são do g1.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital, o corpo foi localizado num imóvel do bairro Itacorubi após moradores relatarem cheiro forte no local.

De acordo com a polícia, há indícios de que o advogado já estava morto havia alguns dias. O imóvel não apresentava sinais de invasão e o corpo não tinha lesões aparentes. A linha de investigação não foi divulgada.

Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina (OAB-SC) informou que adotou as providências necessárias junto às autoridades para acompanhar as investigações.

Rodrigo Pantaleão ficou conhecido após a divulgação de um vídeo da audiência de instrução realizada em 28 de maio. Na sessão, ele acompanhou a manifestação do promotor e, ao apresentar as alegações finais, declarou: "A defesa corrobora com as afirmações exaladas pela promotoria de Justiça. Nada mais, excelência".

Na ocasião, a juíza Carolina Ranzolin afirmou que o réu não contava com defesa adequada.

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