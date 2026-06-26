O advogado Rodrigo Pantaleão, que ganhou repercussão nacional após concordar com a condenação do próprio cliente durante uma audiência judicial, foi encontrado morto nessa quinta-feira (25), em Florianópolis. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte. As informações são do g1.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital, o corpo foi localizado num imóvel do bairro Itacorubi após moradores relatarem cheiro forte no local.

De acordo com a polícia, há indícios de que o advogado já estava morto havia alguns dias. O imóvel não apresentava sinais de invasão e o corpo não tinha lesões aparentes. A linha de investigação não foi divulgada.