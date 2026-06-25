A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vinícius Júnior reataram o relacionamento e já planejam uma viagem para Ibiza, na Espanha, após o fim da Copa do Mundo de 2026.

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Segundo coluna do Metrópoles, o casal voltou a se aproximar recentemente, após o término no mês passado. Embora ainda não tenham confirmado publicamente a reconciliação, pessoas próximas indicam que os dois já voltaram a se encontrar.