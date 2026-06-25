A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vinícius Júnior reataram o relacionamento e já planejam uma viagem para Ibiza, na Espanha, após o fim da Copa do Mundo de 2026.
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Segundo coluna do Metrópoles, o casal voltou a se aproximar recentemente, após o término no mês passado. Embora ainda não tenham confirmado publicamente a reconciliação, pessoas próximas indicam que os dois já voltaram a se encontrar.
A viagem está prevista para 23 de julho, após o fim do mundial. O destino escolhido é Ibiza, onde os dois devem passar um período a sós.
Virginia tem acompanhado jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, participando de gravações e conteúdos para redes sociais e projetos de TV. Nos bastidores, também teria mantido encontros com o jogador.
A dupla interrompeu o relacionamento após sete meses juntos, em meio a rumores envolvendo desgaste na relação. O casal, no entanto, voltou a se reaproximar nas últimas semanas.
Com informações de Fábia Oliveira, do Metrópoles.