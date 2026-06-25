O ex-lateral da Seleção Brasileira Roberto Carlos chamou atenção durante a transmissão da vitória do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo de 2026, nessa quarta-feira (24). O motivo foi o celular dourado que o comentarista apareceu segurando em meio à cobertura da partida.

As imagens exibidas na TV mostraram o ex-jogador com um smartphone em acabamento metálico dourado, o que rapidamente viralizou nas redes sociais. O detalhe gerou comentários e brincadeiras entre torcedores, que passaram a especular sobre o valor do aparelho.

Usuários apontaram que o modelo pode ser uma edição de luxo personalizada e chegaram a estimar valores superiores a R$ 100 mil, embora não haja confirmação oficial.