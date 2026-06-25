27 de junho de 2026
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Veja como ficou cachorrinha resgatada após tosa de 2kg de pelo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@deisefalci/Instagram
Lasquinha tinha grande volume de pelos embolados e sujeira acumulada.
Lasquinha tinha grande volume de pelos embolados e sujeira acumulada.

Uma cachorrinha foi resgatada no Rio Grande do Sul após denúncias de maus-tratos e passou pelo procedimento que retirou cerca de dois quilos de pelos acumulados sem cuidados. O animal era atendido pela protetora Deise Falci.

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Segundo relatos de moradores, a situação de negligência já era conhecida na região, e pedidos de ajuda já haviam sido feitos anteriormente. Lasquinha tinha grande volume de pelos embolados e sujeira acumulada.

Durante o atendimento, foi identificada a necessidade de retirada da pelagem excessiva, que comprometia os movimentos e o bem-estar da cadela.

Após o resgate e os cuidados, a cachorrinha começou a se recuperar e será encaminhada para adoção responsável após avaliação veterinária.

Outros nove animais também foram retirados do mesmo imóvel e devem passar por acompanhamento clínico e comportamental.

Com informações do Amo Meu Pet.

Assista ao vídeo para saber como Lasquinha está agora.

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