Uma cachorrinha foi resgatada no Rio Grande do Sul após denúncias de maus-tratos e passou pelo procedimento que retirou cerca de dois quilos de pelos acumulados sem cuidados. O animal era atendido pela protetora Deise Falci.
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Segundo relatos de moradores, a situação de negligência já era conhecida na região, e pedidos de ajuda já haviam sido feitos anteriormente. Lasquinha tinha grande volume de pelos embolados e sujeira acumulada.
Durante o atendimento, foi identificada a necessidade de retirada da pelagem excessiva, que comprometia os movimentos e o bem-estar da cadela.
Após o resgate e os cuidados, a cachorrinha começou a se recuperar e será encaminhada para adoção responsável após avaliação veterinária.
Outros nove animais também foram retirados do mesmo imóvel e devem passar por acompanhamento clínico e comportamental.