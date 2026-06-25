Uma cachorrinha foi resgatada no Rio Grande do Sul após denúncias de maus-tratos e passou pelo procedimento que retirou cerca de dois quilos de pelos acumulados sem cuidados. O animal era atendido pela protetora Deise Falci.

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Segundo relatos de moradores, a situação de negligência já era conhecida na região, e pedidos de ajuda já haviam sido feitos anteriormente. Lasquinha tinha grande volume de pelos embolados e sujeira acumulada.