O Direito sempre foi marcado pela complexidade da linguagem. Contratos extensos, petições repletas de latinismos, decisões judiciais de difícil compreensão para quem não é especialista. Durante décadas, essa opacidade foi quase um traço identitário da profissão jurídica. Hoje, porém, dois movimentos em ascensão no cenário global e no Brasil estão redesenhando essa lógica: o Visual Law e o Legal Design. Mais do que tendências, eles representam uma mudança estrutural na forma como o Direito é produzido, comunicado e vivenciado por clientes, empresas e pela sociedade.

O conceito de Visual Law pode ser traduzido, em linhas gerais, como a aplicação de recursos visuais, como infográficos, fluxogramas, timelines, ícones e diagramas, na elaboração e apresentação de documentos jurídicos. Seu propósito central é tornar a informação jurídica mais acessível, clara e compreensível para o destinatário, seja ele um cliente pessoa física, um diretor de empresa ou um juiz com centenas de processos em pauta. Já o Legal Design, conceito mais amplo e nascido da interseção entre o Direito e o design thinking, propõe repensar a construção de soluções jurídicas desde a sua origem, colocando o ser humano no centro do processo.

No Brasil, o tema ainda dá os primeiros passos, mas cresce de forma significativa entre escritórios que enxergam na inovação uma vantagem competitiva real. Inclusive, a relevância do tema vem sendo reconhecida institucionalmente pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, que publicou o Manual de Visual Law: o design em prol do aprimoramento da advocacia. No material, a OAB destaca que o Legal Design consiste em uma abordagem interdisciplinar que utiliza métodos do design centrados no ser humano para melhorar a comunicação jurídica e a experiência do Direito.