O Direito sempre foi marcado pela complexidade da linguagem. Contratos extensos, petições repletas de latinismos, decisões judiciais de difícil compreensão para quem não é especialista. Durante décadas, essa opacidade foi quase um traço identitário da profissão jurídica. Hoje, porém, dois movimentos em ascensão no cenário global e no Brasil estão redesenhando essa lógica: o Visual Law e o Legal Design. Mais do que tendências, eles representam uma mudança estrutural na forma como o Direito é produzido, comunicado e vivenciado por clientes, empresas e pela sociedade.
O conceito de Visual Law pode ser traduzido, em linhas gerais, como a aplicação de recursos visuais, como infográficos, fluxogramas, timelines, ícones e diagramas, na elaboração e apresentação de documentos jurídicos. Seu propósito central é tornar a informação jurídica mais acessível, clara e compreensível para o destinatário, seja ele um cliente pessoa física, um diretor de empresa ou um juiz com centenas de processos em pauta. Já o Legal Design, conceito mais amplo e nascido da interseção entre o Direito e o design thinking, propõe repensar a construção de soluções jurídicas desde a sua origem, colocando o ser humano no centro do processo.
No Brasil, o tema ainda dá os primeiros passos, mas cresce de forma significativa entre escritórios que enxergam na inovação uma vantagem competitiva real. Inclusive, a relevância do tema vem sendo reconhecida institucionalmente pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, que publicou o Manual de Visual Law: o design em prol do aprimoramento da advocacia. No material, a OAB destaca que o Legal Design consiste em uma abordagem interdisciplinar que utiliza métodos do design centrados no ser humano para melhorar a comunicação jurídica e a experiência do Direito.
Na prática do cotidiano jurídico, as aplicações são variadas e imediatas. Uma petição inicial pode incluir um fluxograma dos fatos relevantes, facilitando a compreensão do magistrado. Um relatório de due diligence pode ser entregue ao cliente com dashboards visuais que sintetizam riscos e recomendações. Em todas essas situações, o objetivo não é simplificar o conteúdo jurídico de forma irresponsável, mas tornar sua comunicação mais eficiente e humana.
Do ponto de vista da relação com o cliente, os benefícios são notáveis. Pesquisas na área de comunicação indicam que o cérebro humano processa imagens até sessenta mil vezes mais rapidamente do que texto escrito. Quando um cliente compreende o que está assinando, o que está em jogo em seu processo ou quais são seus direitos de forma visual e intuitiva, o nível de confiança no escritório aumenta, e o risco de mal-entendidos diminui consideravelmente. Essa transparência fortalece o relacionamento, gera fidelização e diferencia o profissional em um mercado cada vez mais competitivo.
Para os escritórios de advocacia, a adoção dessas práticas também representa uma oportunidade de reposicionamento de marca. Escritórios que investem em comunicação visual de qualidade transmitem modernidade, organização e cuidado com o cliente, atributos que impactam diretamente a percepção de valor dos serviços prestados. Em um setor historicamente conservador, ser percebido como inovador pode ser o diferencial que inclina a balança na escolha entre concorrentes. Além disso, documentos visualmente bem estruturados otimizam o tempo interno das equipes, reduzindo retrabalho, dúvidas recorrentes e reuniões desnecessárias.
O Legal Design, por sua vez, vai além do aspecto estético. Ele propõe uma revisão da lógica com que soluções jurídicas são construídas. Metodologias como o design thinking estimulam a empatia com o usuário final do serviço, a prototipação de soluções e a iteração contínua. Aplicadas ao Direito, essas ferramentas permitem criar contratos mais claros desde a sua elaboração, fluxos de atendimento mais eficientes e serviços jurídicos melhor adaptados às reais necessidades dos clientes. Não se trata de substituir o conhecimento técnico do advogado, mas de ampliá-lo com uma nova camada de sensibilidade comunicacional.
Vale destacar, ainda, a dimensão do acesso à justiça. O Brasil é um país com elevados índices de analfabetismo funcional e desigualdade no acesso a serviços jurídicos de qualidade. Documentos e comunicações jurídicas mais claros, acessíveis e visualmente organizados contribuem para a democratização do Direito, aproximando cidadãos comuns de seus direitos e reduzindo a dependência de intermediação em situações que poderiam ser resolvidas com maior autonomia. Nesse sentido, o Visual Law e o Legal Design têm uma função social que transcende a eficiência dos escritórios.
O movimento também dialoga com outras transformações em curso na advocacia. A inteligência artificial, as plataformas de gestão jurídica, o processo eletrônico e a crescente necessidade de interdisciplinaridade estão redesenhando o perfil do advogado contemporâneo. Nesse contexto, profissionais que dominam não apenas o conteúdo jurídico, mas também a forma de comunicá-lo com clareza e impacto, saem na frente. A habilidade de traduzir o complexo em algo compreensível tornou-se uma competência tão valorizada quanto o conhecimento da lei.
Em um cenário em que informação e experiência caminham lado a lado, o futuro da advocacia não pertence apenas aos profissionais que dominam a lei, mas àqueles que conseguem torná-la compreensível, acessível e verdadeiramente útil. O Legal Design e o Visual Law não representam uma ruptura com o Direito tradicional, mas a evolução necessária de sua comunicação em uma sociedade cada vez mais dinâmica, digital e centrada nas pessoas.
Isabella Taveira Pinheiro da Costa é estudante do 5º ano de Direito na Faculdade de Direito de Franca. Estagiária no escritório MVB Advogados, atuando no setor de projetos e prospecção, com apoio na organização de demandas, estruturação de projetos e elaboração de materiais de Legal Design e visual law.
Guilherme Del Bianco de Oliveira possui graduação pela Faculdade de Direito de Franca (FDF), pós-graduação em Gestão Jurídica da Empresa pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) e especialização em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Escola Paulista de Direito (EPD). Atualmente, é Sócio-Diretor do Moisés, Volpe, Vicari e Del Bianco Advogados, escritório com abrangência nacional, fundado há mais de 25 anos e com atuação em diversas áreas do Direito, com ênfase em soluções empresariais, societárias, tributárias, imobiliárias, trabalhistas, ambientais e econômicas.