Um motorista morreu após a caminhonete que dirigia ser atingida e esmagada por um caminhão-pipa na manhã de domingo (21), na Mina Casa de Pedra, em Congonhas, na região Central de Minas Gerais.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o acidente aconteceu volta das 6h dentro do complexo da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), próximo à BR-040. O caminhão-pipa, com capacidade para transportar 50 mil litros de água, perdeu o controle após uma falha no sistema de freios e colidiu contra a caminhonete.
A vítima era o único ocupante do veículo. Com o impacto, a cabine ficou completamente esmagada e o caminhão permaneceu sobre a caminhonete, o que exigiu uma operação complexa de resgate devido ao peso do veículo e ao risco de instabilidade da estrutura.
Equipes do Samu foram acionadas, mas constataram a morte do motorista ainda no local. De acordo com os bombeiros, a vítima aparentava ter cerca de 50 anos. A identidade, a função e o vínculo dela com a mineradora não haviam sido divulgados.
O corpo foi encaminhado para a perícia da Polícia Civil, que também realiza os levantamentos técnicos para apurar as causas do acidente e confirmar a falha mecânica apontada inicialmente pelos bombeiros.
A CSN não se manifestou até o momento, segundo a reportagem.
Com informações do Estado de Minas.