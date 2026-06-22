Um motorista morreu após a caminhonete que dirigia ser atingida e esmagada por um caminhão-pipa na manhã de domingo (21), na Mina Casa de Pedra, em Congonhas, na região Central de Minas Gerais.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o acidente aconteceu volta das 6h dentro do complexo da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), próximo à BR-040. O caminhão-pipa, com capacidade para transportar 50 mil litros de água, perdeu o controle após uma falha no sistema de freios e colidiu contra a caminhonete.

A vítima era o único ocupante do veículo. Com o impacto, a cabine ficou completamente esmagada e o caminhão permaneceu sobre a caminhonete, o que exigiu uma operação complexa de resgate devido ao peso do veículo e ao risco de instabilidade da estrutura.