24 de junho de 2026
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GUINADA À DIREITA

Eleição de presidente conservador na Colômbia isola Lula

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@delaespriella_style/Instagram
Abelardo Gabriel de la Espriella Otero é um advogado, empresário e político colombiano filiado ao Movimento de Salvação Nacional.
Abelardo Gabriel de la Espriella Otero é um advogado, empresário e político colombiano filiado ao Movimento de Salvação Nacional.

A eleição de Abelardo De La Espriella para a presidência da Colômbia amplia as mudanças no cenário político da América do Sul e encerra o ciclo do governo de Gustavo Petro, considerado um dos principais parceiros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em articulações políticas na região.

Petro não conseguiu eleger seu sucessor e deixa o cargo após atuar ao lado do governo brasileiro em temas relacionados à política sul-americana. Entre eles, esteve o apoio à iniciativa liderada pelo Brasil que cobrou transparência nos resultados das eleições venezuelanas de 2024.

O presidente colombiano também apoiou Lula em janeiro deste ano, quando Brasil, Colômbia, Chile e Uruguai assinaram um documento de crítica à operação militar dos Estados Unidos na Venezuela que resultou na prisão de Nicolás Maduro.

Com a mudança de comando em Bogotá, integrantes do Palácio do Planalto avaliam que o Brasil perde um aliado importante nas discussões políticas do continente. O novo cenário coincide com o momento de aproximação de governos sul-americanos conservadores com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Segundo a reportagem, a preocupação de setores do governo brasileiro envolve a possibilidade de formação de novos blocos regionais com posições divergentes das defendidas pelo Brasil em temas geopolíticos.

Com informações do SBT News.

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