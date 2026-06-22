A eleição de Abelardo De La Espriella para a presidência da Colômbia amplia as mudanças no cenário político da América do Sul e encerra o ciclo do governo de Gustavo Petro, considerado um dos principais parceiros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em articulações políticas na região.
Petro não conseguiu eleger seu sucessor e deixa o cargo após atuar ao lado do governo brasileiro em temas relacionados à política sul-americana. Entre eles, esteve o apoio à iniciativa liderada pelo Brasil que cobrou transparência nos resultados das eleições venezuelanas de 2024.
O presidente colombiano também apoiou Lula em janeiro deste ano, quando Brasil, Colômbia, Chile e Uruguai assinaram um documento de crítica à operação militar dos Estados Unidos na Venezuela que resultou na prisão de Nicolás Maduro.
Com a mudança de comando em Bogotá, integrantes do Palácio do Planalto avaliam que o Brasil perde um aliado importante nas discussões políticas do continente. O novo cenário coincide com o momento de aproximação de governos sul-americanos conservadores com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Segundo a reportagem, a preocupação de setores do governo brasileiro envolve a possibilidade de formação de novos blocos regionais com posições divergentes das defendidas pelo Brasil em temas geopolíticos.
Com informações do SBT News.