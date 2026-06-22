A eleição de Abelardo De La Espriella para a presidência da Colômbia amplia as mudanças no cenário político da América do Sul e encerra o ciclo do governo de Gustavo Petro, considerado um dos principais parceiros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em articulações políticas na região.

Petro não conseguiu eleger seu sucessor e deixa o cargo após atuar ao lado do governo brasileiro em temas relacionados à política sul-americana. Entre eles, esteve o apoio à iniciativa liderada pelo Brasil que cobrou transparência nos resultados das eleições venezuelanas de 2024.

O presidente colombiano também apoiou Lula em janeiro deste ano, quando Brasil, Colômbia, Chile e Uruguai assinaram um documento de crítica à operação militar dos Estados Unidos na Venezuela que resultou na prisão de Nicolás Maduro.