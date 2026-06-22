14h - Argentina x Áustria - FIQUE DE OLHO

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Contra uma Áustria que demonstrou um fraco futebol na estreia, a expectativa é que Lionel Messi volte a fazer gols e desempate com o alemão Miroslav Klose, tornando-se o maior goleador de todas as Copas do Mundo.