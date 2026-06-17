A Prefeitura de Limeira, no interior de São Paulo, iniciou obras nesta quarta-feira (17) para impedir o acesso à ponte do Esqueleto, de onde a estudante Maria Eduarda Rodrigues Freitas, 21, foi jogada sem cordas em um salto de rope jump e morreu no sábado (13).

A estrutura, que fica no limite entre Limeira e Cordeirópolis, pertence ao governo federal.

Segundo a prefeitura, a intervenção inclui o fechamento de acessos irregulares à ponte e complementa ações emergenciais que já haviam sido executadas na área anteriormente.