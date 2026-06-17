Inspirada no manto de Nossa Senhora Aparecida, a camisa azul da seleção brasileira tem o melhor aproveitamento de vitórias em Copas e será usada contra o Haiti, na sexta-feira (19), às 21h30 na Filadélfia (EUA).

Em 15 jogos com o manto azul, o Brasil conquistou 11 vitórias, empatou uma partida e sofreu três derrotas. A estreia desta camisa aconteceu na final da Copa de 1958, quando a seleção conquistou o seu primeiro título.

A camisa azul foi usada de improviso na ocasião, já que a Suécia, em casa, jogou de amarelo. A escolha em homenagem a Nossa Senhora Aparecida partiu do chefe da delegação brasileira, Paulo Machado de Carvalho, que dá nome ao estádio do Pacaembu, em São Paulo.