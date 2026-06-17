A PF (Polícia Federal) prendeu em Itaboraí (RJ) um casal foragido suspeito de participar de um esquema de falsificação de alvarás de soltura usados para liberar presos no estado.

Dois mandados de prisão preventiva contra os suspeitos foram cumpridos ontem na região metropolitana do Rio. As ordens foram expedidas pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, informou a corporação.

O casal era procurado por associação criminosa e falsificação de documento público. Os nomes dos alvos, no entanto, não foram informados. Por isso, a reportagem não pôde localizar suas defesas, mas o espaço segue aberto para manifestação.