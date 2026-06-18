A Polícia Civil prendeu preventivamente, na segunda-feira (15), o homem que confessou ter matado a amiga Iasmyn Eckhardt da Silva, de 14 anos, em Foz do Iguaçu (PR). O corpo da adolescente foi encontrado em área de mata no domingo (14), no bairro Portal da Foz.

Em depoimento, o suspeito alegou que sofria ameaças no bairro e desconfiava de que a jovem planejava uma emboscada contra ele. Para cometer o crime, o homem atraiu a vítima até o terreno baldio sob o pretexto de buscar drogas. No local, ele desferiu pelo menos quatro golpes de tijolo na cabeça de Iasmyn.

O investigado foi detido ao chegar no trabalho e encaminhado à Cadeia Pública Laudemir Neves. Na casa dele, os agentes apreenderam roupas com manchas de sangue, além do celular e dos chinelos da vítima. O homem exibia uma lesão no nariz, possivelmente causada pela tentativa de de a adolescente se defender.