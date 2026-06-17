Portugal e República Democrática do Congo ficaram no empate por 1 a 1 na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026. A partida foi disputada nesta quarta-feira (17), no Estádio de Houston, nos Estados Unidos.
A seleção portuguesa abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Pedro Neto, João Neves apareceu na área e marcou de cabeça.
A equipe africana reagiu ainda na etapa inicial e criou oportunidades em jogadas de velocidade. O empate saiu com Yoane Wissa, que marcou o primeiro gol da história da República Democrática do Congo em Copas do Mundo.
No segundo tempo, Portugal tentou pressionar em busca da vitória. Cristiano Ronaldo teve duas chances de balançar as redes, enquanto João Cancelo chegou a marcar, mas o lance foi anulado por impedimento.
Nos minutos finais, os portugueses aumentaram a presença ofensiva, mas encontraram dificuldades para transformar as investidas em finalizações perigosas. A RD do Congo também teve espaços para contra-atacar, porém não conseguiu aproveitar as oportunidades.
Com o resultado, as duas seleções somam um ponto no Grupo K. Na próxima rodada, Portugal enfrenta o Uzbequistão, enquanto a República Democrática do Congo encara a Colômbia.