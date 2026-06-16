A intertemporada do Santos em Portugal durante a pausa para a Copa do Mundo foi cancelada.

O time santista viajaria ao Velho Continente no próximo dia 5 de julho para disputar dois amistosos e realizar um jogo-treino.

A excursão, no entanto, foi abortada oficialmente nesta terça-feira (16), por conta da possibilidade de antecipação de rodadas do Campeonato Brasileiro para o período da reta final da Copa do Mundo.