O Santos iniciou, nesta terça-feira (16), uma reforma geral no gramado da Vila Belmiro.

O trabalho será feito ao longo dos meses de junho e julho pela World Sports, empresa parceira do clube, e contará com o uso de tecnologia para deixar o campo em perfeitas condições.

A primeira etapa do trabalho foca nos trechos que mais sofrem desgaste durante as partidas: as duas pequenas áreas, que costumam ficar castigadas pela movimentação dos goleiros, e as faixas laterais onde os jogadores fazem o aquecimento.