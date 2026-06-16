O técnico José Roberto Guimarães foi suspenso por uma partida pela FIVB (Federação Internacional de Vôlei) e não estará no banco de reservas da seleção brasileira feminina no duelo contra a França, nesta quarta-feira (17), pela VNL (Liga das Nações de Vôlei).

A entidade informou que o treinador da seleção brasileira violou o artigo 8.3 do Regulamento Disciplinar da FIVB. Segundo a federação, a infração ocorreu em razão de uma conduta inadequada em relação a outro integrante do movimento global do vôlei.

A FIVB também aplicou ao treinador uma advertência formal para que cumpra o regulamento da entidade em todas as competições sob sua organização. Segundo a federação, eventuais novas infrações poderão resultar em sanções disciplinares adicionais.