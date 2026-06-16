O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou três líderes da torcida organizada Mancha Alviverde por ameaça contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em um caso ligado a um protesto realizado em junho de 2023 em frente à sede da Crefisa, no bairro do Jardim América, em São Paulo.

O trio está preso preventivamente em outra investigação, que apura uma emboscada contra torcedores da Máfia Azul, do Cruzeiro, em Mairiporã (SP), que culminou na morte de um torcedor do time mineiro.

A defesa de Jorge disse que no caso da denúncia, uma manifestação política foi tratada como crime e que o torcedor é inocente. A íntegra da nota do advogado Jacob Filho está abaixo. Já Leila preferiu não se manifestar.

O que aconteceu