A Polícia Civil de Goiás concluiu nesta segunda-feira (15) o inquérito e indiciou uma babá de 41 anos por homicídio qualificado majorado pela morte de uma menina de 2 anos em Aparecida de Goiânia (GO).

Maria Lyz Barros da Silva, de 2 anos, morreu em 22 de maio de após dar entrada desacordada no CAIS (Centro de Atendimento Integrado à Saúde). A investigada, que trabalhava como babá e está presa preventivamente, levou a criança ao centro de saúde alegando que a menina teria sofrido um acidente doméstico enquanto dormia.

Segundo a suspeita, que se apresentou como tia da criança, um espelho teria caído sobre a menina durante a madrugada. De acordo com o inquérito, porém, a versão não se sustenta. Uma perícia no local encontrou "o espelho íntegro e encostado na parede, sem sinais de queda, e uma reprodução simulada concluiu que o relato é incompatível com a data das lesões".