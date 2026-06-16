Funcionárias da Latam foram agredidas nesta segunda-feira (15) com socos por uma passageira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Os profissionais disseram à Polícia Civil que a passageira se irritou após receber orientações para o check-in.

Mulher grita: "Você quer ver?" e, na sequência, dá um soco no rosto de uma funcionária que está no balcão da Latam. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram outra funcionária da companhia aérea tentando conter a agressora, mas ela também acaba sendo agredida com vários socos, inclusive no rosto.

Mais funcionários da empresa chegam para tentar parar com as agressões. Um homem com uma bebê no colo, que aparenta ser familiar da agressora, tenta separar a mulher das vítimas, porém, sem sucesso. Outro homem, de camiseta vermelha, também se aproxima na tentativa de acabar com a confusão.