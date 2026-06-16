Uma jovem foi atacada por um homem na estação Parada Inglesa, da linha 1-azul do metrô de São Paulo. Larissa Raudemberg, 24, teve o maxilar quebrado por causa das agressões, segundo familiar.

O ataque ocorreu na noite de segunda-feira (15), por volta das 19h, na estação que fica na avenida Luiz Dumont Villares, no Tucuruvi, zona norte da capital paulista.

"Ela estava voltando do trabalho. Quando foi subir a escada da Parada Inglesa, tinha um cara pegando latinha no lixo e falando sozinho. Ele virou e chutou a amiga dela. Depois chutou minha filha na barriga. Ela caiu e ele chutou a cara dela várias vezes", contou o motorista Paulo Raudemberg, pai de Larissa.