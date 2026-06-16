O padre italiano Nazareno Lanciotti foi beatificado no último sábado (13). Assassinado em 2001 após denunciar exploração sexual e defender os mais pobres no interior de Mato Grosso, o religioso teve o martírio reconhecido pela Igreja Católica 25 anos após sua morte.

A beatificação é o passo anterior à canonização, quando a pessoa é considerada santa. Um dia após a cerimônia realizada em Jauru, município do oeste mato-grossense, o papa Leão 14 destacou a trajetória do sacerdote durante a oração do Angelus, no Vaticano. Ao recordar os novos beatos reconhecidos pela Igreja Católica, o pontífice afirmou que Lanciotti foi mártir porque "em nome do evangelho defendia os mais pobres".

"Em Mato Grosso, no Brasil, foi beatificado Nazareno Lanciotti, sacerdote romano, missionário, também ele mártir, porque em nome do evangelho defendia os mais pobres. Que o exemplo e a intercessão dessas corajosas testemunhas sustentem a missão dos presbíteros e de toda a igreja", afirmou o papa.