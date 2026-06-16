Um instrutor ouvido pela Polícia Civil afirmou que Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21, foi a primeira pessoa do dia a saltar na modalidade conhecida como "aviãozinho" no evento de rope jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira, no interior de São Paulo. A jovem morreu no sábado (13) após ser lançada da estrutura sem estar presa à corda de segurança.

Uma cliente desistiu antes de Maria Eduarda. O salto de outra pessoa estava previsto antes do da jovem na modalidade "aviãozinho", mas a pessoa que saltaria ficou com medo e desistiu. O instrutor não deixa claro se a pessoa desistiu apenas de saltar no modo "aviãozinho" ou abandonou a atividade.

Maria Eduarda foi a primeira no "aviãozinho" naquele dia. Em relato à polícia, o instrutor disse não se lembrar exatamente da ordem dos saltos, mas apontou que a jovem estava entre a 11ª e a 19ª participante do evento.