A fonaudióloga Ana Beatriz Stubinski, de 22 anos, receberá a aplicação de polilaminina após sofrer uma lesão medular depois de ter sido atingida por um galho de árvore no último sábado (13) na Praça Osório, em Curitiba.

Jovem foi internada no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, e está sem sentir nem mover as pernas. O acidente ocorreu enquanto ela passeava com a família em uma praça. Ela deu entrada na unidade em estado gravíssimo, com risco iminente de morte, segundo o governo do Paraná.

A equipe médica identificou lesões severas no pulmão e na medula espinhal de Ana Beatriz. Durante o final de semana, a paciente passou por duas cirurgias de alta complexidade: pneumotórax decorrente do trauma torácico (acúmulo de ar no espaço entre o pulmão e a parede torácica) e outra para estabilização da coluna vertebral. Também foi identificada a ausência de movimentos na paciente em razão da lesão medular.