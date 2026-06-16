Surpresa entre os titulares na estreia do Brasil na Copa do Mundo, Douglas Santos foi um dos poucos com atuação destacada no decepcionante empate com Marrocos, por 1 a 1, no último sábado (13).

Agora com a sua provável permanência na equipe para o duelo diante do Haiti, na próxima sexta-feira (19), o lateral esquerdo pede que seus companheiros não tenham "soberba" diante do adversário considerado o mais frágil do Grupo C.

"Se a gente quiser vencer o próximo jogo, vamos ter que jogar muito mais do que jogamos na estreia, com o Marrocos", disse o jogador do Zenit, da Rússia. "Nosso primeiro pensamento tem que ser vencer. Não podemos ter soberba e falar que, porque é o Haiti, nós vamos golear. Temos que ter humildade", acrescentou.