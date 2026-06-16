A Fifa anunciou que o espanhol Alejandro Hernández será o árbitro do jogo entre Brasil e Haiti, na próxima sexta-feira, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O duelo começa às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia.

O trio será todo espanhol. Hernández será auxiliado por José Enrique Naranjo e Diego Sánchez. O VAR não foi divulgado pela Fifa.

Hernández tem 43 anos e é um dos árbitros de maior destaque na Espanha. Nesta temporada, ele apitou uma edição do clássico entre Barcelona e Real Madrid, em maio, e que terminou com vitória do time da Catalunha por 2 a 0.