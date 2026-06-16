Após o primeiro jogo do Irã em território norte-americano na noite desta segunda-feira (15), houve um novo incidente com parte da equipe, retida para averiguações no aeroporto de Los Angeles. Os Estados Unidos disseram à reportagem que não permitirão que a seleção iraniana "abuse do sistema de vistos para infiltrar terroristas nos EUA sob falsos pretextos".

A manifestação desta terça-feira (16) foi feita por um porta-voz do Departamento de Estado, após questionamentos da reportagem sobre as circunstâncias em que a saída dos iranianos acabou atrasada.

O atacante Medhi Taremi e o auxiliar Saeid Alhouei acabaram retidos por autoridades dos EUA no aeroporto. A ocorrência foi divulgada pela Federação Iraniana de Futebol, que não explicou quanto tempo durou o episódio nem como foi justificado ou solucionado.