Campeão mundial em 1994 e 2002, Cafu disse que Endrick pode ser mais que o destaque da seleção brasileira na Copa, e se tornar "o destaque da competição".

Para o capitão do pentacampeonato, Endrick ainda deve ganhar chances durante o Mundial. O ex-lateral-direito identificou que ele pode resolver um dos principais problemas da seleção: a falta de um artilheiro.

"[Endrick não entra] Por opção técnica, mas é só o primeiro jogo. [...] Quem vai jogar o próximo jogo contra o Haiti? A gente não sabe. Tem tempo ainda. Muitas mudanças podem acontecer. O Endrick é um excelente jogador. Lá no começo eu falei: o homem da Copa vai ser o Endrick. Calma! Foi só a estreia. Tem mais sete jogos. [...] Precisa de alguém que faça gol, o Endrick é uma opção boa", disse Cafu, em conversa com o influenciador Toguro.