Cafu vê Endrick como esperança da seleção brasileira
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Campeão mundial em 1994 e 2002, Cafu disse que Endrick pode ser mais que o destaque da seleção brasileira na Copa, e se tornar "o destaque da competição".
Para o capitão do pentacampeonato, Endrick ainda deve ganhar chances durante o Mundial. O ex-lateral-direito identificou que ele pode resolver um dos principais problemas da seleção: a falta de um artilheiro.
"[Endrick não entra] Por opção técnica, mas é só o primeiro jogo. [...] Quem vai jogar o próximo jogo contra o Haiti? A gente não sabe. Tem tempo ainda. Muitas mudanças podem acontecer. O Endrick é um excelente jogador. Lá no começo eu falei: o homem da Copa vai ser o Endrick. Calma! Foi só a estreia. Tem mais sete jogos. [...] Precisa de alguém que faça gol, o Endrick é uma opção boa", disse Cafu, em conversa com o influenciador Toguro.
O ex-jogador minimizou o empate da seleção brasileira com Marrocos. Para Cafu, a falta de entrosamento vista no primeiro jogo é esperada em estreias.
"[Falta] entrosamento. No começo é assim mesmo. No primeiro jogo, é tudo normal. Olha a Espanha: empatou com Cabo Verde", disse Cafu, em conversa com o influenciador Toguro.
Estreia sem Endrick
A seleção brasileira empatou em 1 a 1 com Marrocos na estreia do Grupo C da Copa do Mundo. Na segunda rodada, o Brasil encara o Haiti, em jogo que acontece na próxima sexta (19), às 21h30 (de Brasília).
Autor do gol da vitória da seleção brasileira sobre o Egito, no último amistoso pré-Copa, Endrick não saiu do banco no primeiro jogo do Mundial. A ausência do atacante foi um dos assuntos mais comentados entre torcedores brasileiros nas redes sociais.