16 de junho de 2026
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AGENDA

Jogos e competição na TV e na internet nesta terça-feira (16)

da Folhapress
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Jamie Sabau/Fifa
Copa do Mundo 2026 chega ao seu sexto dia
Copa do Mundo 2026 chega ao seu sexto dia

Terça-feira (16)

14h - França x Senegal

Copa do Mundo: Cazé TV, Globo, SBT, Nsports, SporTV, GE TV (Globoplay)

Vice na Copa de 2022, a seleção francesa é a favorita no Grupo I e traz nomes como Mbappé, do Real Madrid, e Dembelé, do PSG. Senegal chega ao Mundial após polêmica na Copa Africana de Nações, na qual venceu em campo, mas perdeu o título para o Marrocos por decisão posterior

19h - Iraque x Noruega

Copa do Mundo: CazéTV

Jogo marca a estreia em Copas do astro Erling Haaland, 21, do Manchester City. Ausente de Copas desde 1998, a Noruega encara o Iraque, que eliminou a Bolívia na repescagem

22h - Argentina x Argélia

Copa do Mundo: CazéTV

Atual campeã, a equipe de Messi estreia no Grupo J contra a Argélia, que ficou de fora nas duas últimas edições. O time africano quer repetir campanha histórica como a de 2014, quando chegou às oitavas.

1h de quarta (17) - Áustria x Jordânia

Copa do Mundo: Cazé TV, Globo, Globoplay e SporTV

Áustria volta à Copa após 28 anos e traz nomes como Alaba, do Real Madrid, Sabitzer, do Borussia Dortmund, e Laimer, do Bayern de Munique. Já a Jordânia faz sua estreia no Mundial sob o comando do marroquino Jamal Sellami.

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