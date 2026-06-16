Terça-feira (16)
14h - França x Senegal
Copa do Mundo: Cazé TV, Globo, SBT, Nsports, SporTV, GE TV (Globoplay)
Vice na Copa de 2022, a seleção francesa é a favorita no Grupo I e traz nomes como Mbappé, do Real Madrid, e Dembelé, do PSG. Senegal chega ao Mundial após polêmica na Copa Africana de Nações, na qual venceu em campo, mas perdeu o título para o Marrocos por decisão posterior
19h - Iraque x Noruega
Copa do Mundo: CazéTV
Jogo marca a estreia em Copas do astro Erling Haaland, 21, do Manchester City. Ausente de Copas desde 1998, a Noruega encara o Iraque, que eliminou a Bolívia na repescagem
22h - Argentina x Argélia
Copa do Mundo: CazéTV
Atual campeã, a equipe de Messi estreia no Grupo J contra a Argélia, que ficou de fora nas duas últimas edições. O time africano quer repetir campanha histórica como a de 2014, quando chegou às oitavas.
1h de quarta (17) - Áustria x Jordânia
Copa do Mundo: Cazé TV, Globo, Globoplay e SporTV
Áustria volta à Copa após 28 anos e traz nomes como Alaba, do Real Madrid, Sabitzer, do Borussia Dortmund, e Laimer, do Bayern de Munique. Já a Jordânia faz sua estreia no Mundial sob o comando do marroquino Jamal Sellami.