A chuva forte desta segunda-feira (15) provocou um deslizamento de terra na estrada da Gávea, na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido, mas imagens registradas por moradores mostram que houve danos materiais, com carros e motos arrastados.

O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), que foi ao local por volta das 19h, disse que o incidente foi provocado pelo rompimento de uma adutora de água.

"Tecnicamente não foi um deslizamento de terra", afirmou. Segundo ele, isso afasta os riscos de um desmoronamento maior, que colocaria a população da região em situação vulnerável.