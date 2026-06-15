Presa no último dia 2 em Joinville (SC) após enganar uma família por 14 meses, Amanda Maria Souza de Oliveira foi reconhecida por supostas vítimas de outros casos semelhantes em Colombo e Campina Grande do Sul, cidades da região metropolitana de Curitiba.

A prisão da mulher que fingia ter 12 anos em Santa Catarina fez a Polícia Civil do Paraná retomar as investigações do caso de Colombo, onde chegou a ser feito um registro formal às autoridades.

A apuração sobre a denúncia de estelionato estava parada. Mas, com as novas informações, a polícia paranaense intimará supostas vítimas para confirmação de golpes. Em Campina Grande do Sul, não houve registro de boletim de ocorrência.