Uma mulher de 59 anos, identificada como Rosemary Suzart Garcia, morreu ontem nas Grutas do Spar, em Maricá, no Rio de Janeiro, enquanto se preparava para descer de rapel.

Vítima se desequilibrou enquanto passava repelente. Uma pessoa da família confirmou que ela estava sem corda, se preparando para descer de rapel, quando caiu de uma altura de aproximadamente 25 metros.

Rosemary já estava morta quando as equipes de resgate chegaram ao local. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 10h44 e classificou a ocorrência como salvamento de pessoa após queda em encosta/montanha.