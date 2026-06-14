Com isso, o prêmio, que era de R$ 11,4 milhões, acumulou e pode chegar a R$ 16 milhões na próxima loteria, marcada para terça-feira (16).

A Caixa Econômica Federal realizou às 11h deste domingo (14) o sorteio do concurso 3018 da Mega-Sena. Ninguém acertou as seis dezenas.

A cerimônia estava prevista para acontecer às 21h deste sábado (13). A mudança ocorreu por causa da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Também mudaram Loteria Federal, Super Sete, Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania e +Milionária.

Segundo anúncio feito pela Caixa na noite deste sábado, nas outras datas de jogos do Brasil na primeira fase da Copa, os sorteios de loterias também serão remanejados.