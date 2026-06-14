Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 16 milhões na terça (16)
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A Caixa Econômica Federal realizou às 11h deste domingo (14) o sorteio do concurso 3018 da Mega-Sena. Ninguém acertou as seis dezenas.
Com isso, o prêmio, que era de R$ 11,4 milhões, acumulou e pode chegar a R$ 16 milhões na próxima loteria, marcada para terça-feira (16).
Os números sorteados foram: 06 - 05 - 27 - 57 - 17 - 58.
A cerimônia estava prevista para acontecer às 21h deste sábado (13). A mudança ocorreu por causa da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo.
Também mudaram Loteria Federal, Super Sete, Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena, Timemania e +Milionária.
Segundo anúncio feito pela Caixa na noite deste sábado, nas outras datas de jogos do Brasil na primeira fase da Copa, os sorteios de loterias também serão remanejados.
Os sorteios previstos para o dia 19 de junho (Brasil x Haiti) serão às 8h30 do dia 20. Já os de 24 de junho (Brasil x Escócia) serão às 8h30 de 25 de junho.
O horário de encerramento das apostas será às 20h dos dias anteriores aos sorteios.
Já os bolões online terão prazo estendido de vendas, podendo ser adquiridos até 30 minutos antes dos sorteios, ou seja, até as 10h30 deste domingo, e até as 8h dos dias 20 e 25 de junho.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h do dia do sorteio nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.