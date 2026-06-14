Quem achava que a Turquia dominaria a Austrália só por ter mais tradição no futebol foi surpreendido na madrugada deste domingo (14) com a derrota por 2 a 0 no estádio BC Place, em Vancouver, Canadá.

Os turcos realmente tiveram muito mais ações no ataque (29 chutes a gol contra 9), levando perigo ao goleiro Beach, mas os australianos demonstraram que não possuem um time tão frágil como era no passado.

Com uma defesa bem postada para segurar o rival e jogadores rápidos no meio de campo e no ataque, a seleção da Oceania também levou perigo ao goleiro Cakir, principalmente, em contra-ataques.