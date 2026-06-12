São Paulo e Victor Sá costuraram, mais uma vez, um acerto verbal. Depois de uma tentativa de renegociação, as partes voltaram aos termos combinados inicialmente.

O estafe do atacante tentou reabrir as conversas para discutir um reajuste financeiro, principalmente nos valores previstos até dezembro de 2026. A diretoria tricolor, porém, manteve a postura adotada desde o início da negociação e deixou claro que não havia margem para aumentar a oferta.

Com isso, o acordo verbal costurado anteriormente foi preservado. Victor Sá aceitou manter as condições inicialmente acertadas, mesmo com vencimentos inferiores aos que recebia no futebol russo.