Alexander Barboza é punido pelo STJD e tem estreia adiada
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Nesta sexta-feira (12), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o zagueiro Alexander Barboza, do Palmeiras, com dois jogos de suspensão por incidentes envolvendo a expulsão no clássico entre Botafogo e Flamengo, em março.
Como Barboza já cumpriu a suspensão automática após receber cartão vermelho naquela partida, restaria ainda um jogo de gancho. A decisão ainda é passível de recurso.
No julgamento, a corte desportiva entendeu que o jogador, à época ainda no Botafogo, teve conduta antidesportiva ao se dirigir de forma ofensiva à arbitragem após a expulsão. Além da suspensão, também foi aplicada multa de R$ 2 mil em uma das infrações analisadas, enquadradado no artigo 258, que cita "qualquer violação à ética esportiva".
O caso foi relatado pela auditora Marina Volpato Ettruri. A punição total de dois jogos foi definida por maioria de votos.
"Após a expulsão o atleta correu em minha direção e proferiu as seguintes palavras me ofendendo: 'tu és um desastre, um cagão, não foi falta'. O mesmo teve que ser contido pelos seus companheiros. informo ainda que no intervalo", afirmou Anderson Daronco, árbitro da partida, na súmula.
Como Barboza já cumpriu a suspensão automática após receber cartão vermelho naquela partida, restaria ainda um jogo de gancho. A decisão ainda é passível de recurso. Assim, sua primeira atuação com a camisa alviverde poderá acontecer apenas no confronto diante do Atlético-MG.
Contratado por cerca de R$ 20 milhões, o defensor chega ao Palmeiras após passagem pelo Botafogo, onde tinha vínculo até o fim deste ano.