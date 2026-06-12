Nesta sexta-feira (12), o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu o zagueiro Alexander Barboza, do Palmeiras, com dois jogos de suspensão por incidentes envolvendo a expulsão no clássico entre Botafogo e Flamengo, em março.

Como Barboza já cumpriu a suspensão automática após receber cartão vermelho naquela partida, restaria ainda um jogo de gancho. A decisão ainda é passível de recurso.

No julgamento, a corte desportiva entendeu que o jogador, à época ainda no Botafogo, teve conduta antidesportiva ao se dirigir de forma ofensiva à arbitragem após a expulsão. Além da suspensão, também foi aplicada multa de R$ 2 mil em uma das infrações analisadas, enquadradado no artigo 258, que cita "qualquer violação à ética esportiva".