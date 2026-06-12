A Conmebol confirmou a punição para Eduardo Conceição, atacante do Palmeiras de 16 anos, mesmo após o recurso apresentado pela CBF e o Alviverde.

A entidade confirmou a punição, mas estabeleceu uma condição que reduz a suspensão para dois meses, desde que o atleta não volte a cometer a mesma infração durante um período determinado.

A punição de Eduardo Conceição termina no dia 8 de julho. O garoto foi relacionado pela primeira vez no elenco profissional no último dia 31, contra a Chapecoense, mas não entrou em campo.