O meio-campista Figueiredo, de 20 anos, não é mais jogador do Palmeiras. O atleta tinha contrato até 30 de setembro, mas teve o vínculo rescindido antecipadamente.

Figueiredo não teria espaço no elenco palmeirense e já tem um novo clube: o Ceará. O meia foi contratado inicialmente para o time sub-20 do Vozão, com contrato até 31 de janeiro de 2027, mas com grandes expectativas de ser promovido ao elenco profissional e estender seu vínculo no ano que vem.

O meia chega sem custos ao Ceará. O Vozão fica com 70% dos direitos do atleta, e o Palmeiras mantém 30%.