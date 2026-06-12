Fora da estreia do Brasil na Copa do Mundo, Neymar é dúvida também para a segunda partida diante do Haiti, no dia 19. Até a semana passada, fontes de dentro da seleção brasileira davam como certo que ele estaria à disposição. O prognóstico está sujeito a uma avaliação diária.

O camisa 10 está perto de retornar aos trabalhos com bola, mas já são 25 dias sem nenhuma atividade em campo desde a lesão de grau 2 na panturrilha direita no dia 17 maio. Ainda que ele esteja clinicamente apto e à disposição para o dia 19, a avaliação é a de que teria muito pouco tempo para retomar o ritmo.

A expectativa era de que ele retornasse ao gramado nesta semana, mas a última atividade antes da estreia acontece nesta sexta-feira (12) sem ele em campo.