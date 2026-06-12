A arbitragem brasileira terá seu segundo representante em campo na Copa do Mundo na próxima segunda-feira (15), com Ramon Abatti Abel. O catarinense foi escalado para apitar Bélgica x Egito, em Seattle, pela primeira rodada do Grupo G. A bola rola às 16h (de Brasília).

A designação ocorre dias depois de Wilton Pereira Sampaio chamar atenção na abertura do torneio. No jogo entre México e África do Sul, o árbitro goiano expulsou três jogadores, ficou a um cartão vermelho de igualar o total de expulsões de toda a Copa de 2022 e foi apelidado de "lenda" por torcedores nas redes sociais.

Raphael Claus, ainda sem data de estreia prevista, fecha o trio de brasileiros escalados como árbitros principais na Copa do Mundo.