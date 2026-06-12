Cristiano Ronaldo rebateu um jornalista que o questionou sobre sua forma física e despistou sobre as chances de Portugal vencer a Copa do Mundo de 2026. O atacante de 41 anos falou à imprensa nesta sexta-feira (12), antes do embarque da seleção portuguesa para os Estados Unidos.

Astro português garantiu que está pronto para o seu sexto Mundial. Cristiano foi perguntado sobre a sua condição física às vésperas do torneio e afirmou que tudo está dentro da normalidade -não sem antes provocar sutilmente o repórter que trouxe a dúvida.

"Fisicamente? Fisicamente, estou bem! Você não tem visto os jogos? Eu acho que estou bem. Não há surpresa nenhuma", disse o atacanet à imprensa.