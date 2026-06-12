A Polícia Civil de São Paulo decretou sigilo na investigação da explosão que deixou dois mortos e feridos em maio no Jaguaré, na zona oeste da capital paulista.

Responsável pela apuração impôs sigilo devido à "complexidade dos fatos investigados", disse a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública). Segundo a pasta, a corporação ainda fará diligências policiais pendentes, produzirá provas periciais, ouvirá testemunhas e vítimas, e analisará eventual responsabilização de pessoas físicas e jurídicas. Eles também afirmaram entender ser preciso preservar a "efetividade das investigações".

Ontem, a Polícia Civil recebeu o laudo da explosão elaborado pela Polícia Técnico-Científica. O conteúdo do documento, porém, não foi divulgado.