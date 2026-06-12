Relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividade Financeira) e análises da Polícia Civil de São Paulo apontam que Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho -sobrinho de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, da cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital)- teve transferências de dinheiro com suspeitos de crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, furto, associação criminosa e estelionato.

Entre as transações identificadas na investigação está ainda um pagamento de R$ 50 mil feito por uma empresa suspeita de integrar um esquema de lavagem da facção, a Transunião Transportes S/A, que opera 33 linhas municipais de ônibus na zona leste de São Paulo.

Leonardo Alexsander é um dos seis alvos de uma denúncia de promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo, apresentada à Justiça na última quarta-feira (10).