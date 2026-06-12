A Justiça negou nesta sexta-feira (12) o recurso apresentado pela Prefeitura de São Paulo para retomar a implantação de uma Times Square no entorno do cruzamento das avenidas Ipiranga e São João, no centro. A instalação de telões em edifícios vizinhos ao Bar Brahma está suspensa desde 27 de maio.

Ainda cabe contestação no processo. Relator do agravo de instrumento na 7ª Câmara de Direito Público, o desembargador Fausto Seabra apontou que não há risco de dano irreparável com a suspensão até que ocorra o "adequado exame da controvérsia".

"A imediata implantação [...] tem potencial para produzir alterações relevantes na paisagem urbana da região central e impactos sobre bens de interesse histórico, cultural e paisagístico, o que recomenda a adoção de postura cautelosa nesta fase processual", justificou.