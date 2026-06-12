Com um pequeno atraso, Los Angeles foi palco da terceira e última cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026.

Antes, Cidade do México, na quinta, e Toronto, na tarde desta sexta, tiveram suas festas na Copa em três países.

A primeira parte da rápida cerimônia, com cerca de 15 minutos, aconteceu antes da partida de estreia dos Estados Unidos contra o Paraguai.