A seleção brasileira encerrou nesta sexta-feira (12) a preparação para sua estreia na Copa do Mundo, contra Marrocos, no sábado (13), em East Rutherford, Nova Jersey. Como tem sido a praxe nas atividades no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, apenas os 15 primeiros minutos da movimentação puderam ser acompanhados pela imprensa.

Nesse período, também como ocorreu ao longo de toda a semana, não foi possível ver Neymar no gramado. Em recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda, o atacante de 34 anos trabalha na tentativa de ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti a partir da segunda rodada do torneio, no duelo com o Haiti, na próxima sexta (19), na Filadélfia.

Diante de Marrocos, a expectativa é que o italiano adote uma escalação inédita. Terminados os testes, o time que se apresenta como provável para a primeira rodada do Mundial é este: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e Matheus Cunha; Raphinha e Vinicius Junior.