A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) descartou o segundo caso suspeito de doença pelo vírus Ebola registrado no estado em 2026. A paciente havia viajado recentemente à República Democrática do Congo.

O resultado foi divulgado hoje, após análises de biologia molecular realizadas pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL) em duas amostras coletadas em momentos diferentes. Na quarta-feira (10), uma brasileira de 31 anos passou a ser monitorada após apresentar febre e diarreia.

A mulher havia viajado recentemente à República Democrática do Congo (RDC). Ela permanece internada no Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER) e recebe tratamento para gastroenterocolite aguda.