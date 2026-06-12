O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (12) que está plenamente curado do câncer de pele e que terminou sua 15ª e última sessão de radioterapia. O petista foi submetido a uma cirurgia no fim de abril para retirar uma lesão de câncer do couro cabeludo.

Desde a cirurgia, o mandatário tem usado chapéu em suas aparições públicas. Nesta sexta, em cerimônia no Palácio do Planalto, ele retirou o acessório enquanto falava sobre o assunto e mostrou rapidamente a cabeça aos presentes.

"Hoje eu fui ao hospital Sírio-Libanês e terminei a 15ª radioterapia. Eu tive câncer de pele, e a radioterapia é para sumir qualquer perspectiva [de alguma complicação]", declarou o presidente da República.