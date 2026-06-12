Uma moradora de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi detida na sexta-feira (5) no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) após constar como foragida e ser incluída na lista de difusão vermelha da Interpol.

Larissa Nara Rezende, 42, foi condenada em março a oito anos e nove meses de prisão sob acusação de financiar o tráfico internacional de drogas. Cabe recurso. Ela foi detida na última semana ao desembarcar de uma viagem de Londres, segundo a Polícia Federal.

Larissa Nara Rezende foi presa no aeroporto de Guarulhos na última sexta (5) Larissa Rezende no Instagram Mulher de cabelos longos e escuros usa óculos escuros, blusa tomara que caia com estampa floral e saia branca com franjas. Ao fundo, barracas vermelhas e bege e o mar sob céu azul. Imagem pequena. A reportagem procurou o advogado apontado como responsável pela sua defesa, mas ele afirmou que não a representa neste caso. O novo advogado dela não foi identificado.