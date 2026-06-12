O lateral esquerdo Mazraoui recuperou-se de uma lesão sofrida no último amistoso pré-Copa e deve reforçar o time da seleção marroquina na estreia contra o Brasil.

Mazraoui treinou sem restrições nesta sexta-feira (12), na Escola Pingry, em Nova Jersey. Este é o local onde fica a concentração da seleção marroquina.

O jogador sentiu uma lesão no ombro esquerdo no jogo contra a Noruega, no último domingo. Ele deixou o campo ainda no primeiro tempo.