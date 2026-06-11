O Projeto de Lei 4.086/2025 foi aprovado pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. O texto torna gravíssima a infração de adulterar o sistema de escapamento de veículos para aumentar o ruído.

A proposta é de autoria do deputado Fausto Santos Jr. (União-AM). O projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro e a Lei de Crimes Ambientais para endurecer as punições contra a prática.

Pela proposta, a adulteração do escapamento passará a ser infração gravíssima, com multa e retenção do veículo até a regularização. Em caso de reincidência em até 12 meses, o motorista poderá ter o direito de dirigir suspenso por seis meses.